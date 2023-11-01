ليلاس كفوزي تكتب: بيتي الثاني

بيتى الثانى هكذا هى قناة القاهرة الإخبارية بالنسبة لى، فخورة وممتنة أن أنتمى لهذا الكيان الكبير تحت مظلة الصرح الضخم والعظيم «الشركة المتحدة»، قناة القاهرة الإخبارية حلم طال انتظاره لدولة بحجم مصر لها ثقلها إقليماً ودولياً، ومنه كان ولا بد أن تحظى مصر بقناة إقليمية تخاطب بواسطتها العالم، وتكون موجودة بقوة على الساحة الإعلامية الإقليمية والدولية.

القاهرة الإخبارية وُلدت كبيرة واستمرت بتحقيق نجاحات متتالية منذ انطلاقها واستطاعت أن يكون لديها هوية إخبارية خاصة، لا تتشابه مع أحد، ودخلت ساحة المنافسة بكل قوة، وبنت جسور ثقة مع المشاهد فى فترة وجيزة، من خلال تغطيات حية لكل ما يحدث على الساحة وشبكة مراسلين ضخمة يشكلون قوة ضاربة لها، واليوم أصبحنا نرى قنوات إقليمية ودولية كبيرة أخرى تنقل عنها ما يدعو للفخر.

وراء هذا النجاح فريق عمل كامل متكامل مبدع ومحب يمثل خليطاً إخبارياً من كل الدول العربية وفريق ديجيتال مبدع وسرعة فى تناول الأحداث والحفاظ على المصداقية، وأهم أسباب النجاح رئيس القناة رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة الصحفى أحمد الطاهرى.