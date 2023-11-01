همام مجاهد يكتب: أداء إعلامي منضبط

بقدر ما كانت حرب إسرائيل الأخيرة على غزة مأساوية في أحداثها بقدر ما أبرزت الضرورة الحتمية لوجود ذراع إعلامية مصرية تخاطب الإقليم العربي.

فالصوت المصري الذى كان غائباً إعلامياً طوال ثلاثين عاماً عكسته جلياً القاهرة الإخبارية التي خلقت لنفسها موضعاً متقدماً في قائمة وسائل الإعلام العربية، وهي التي بالكاد تكمل عامها الأول.

كانت «القاهرة الإخبارية» ولا تزال حريصة على انتهاج أداء إعلامى منضبط ومتزن فى وضع سياسى بالغ الحساسية والصعوبة.. نبدأ عامنا الثانى بمزيد من العمل والأمل، نعدكم ألا نحيد عن خطنا المهنى الذى أكسبنا ثقتكم، فأنتم بوصلتنا التى نهتدى بها، ونسعى جاهدين حتى يكون لنا من رفعة اسمها نصيب.