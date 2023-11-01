وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تتحضر لإمكانية انزلاق الأمور في الجنوب للأسوأ

قال وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد المكاري، إن الحكومة تتحضر لإمكانية أن تنزلق الأمور في الجنوب نحو الأسوأ، مؤكدًا أن الحديث عن طرح الخطط والتحضيرات يثير الهلع لدى اللبنانيين أو يكون مصدر خوف لهم.

اجتماع لوزير الإعلام

جاء ذلك خلال اجتماع له، اليوم، مع رئيس المجلس الوطني للإعلام، عبدالهادي محفوظ، ونقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزيف القصيفي، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحه، وممثلي وسائل الإعلام اللبنانية لبحث خطة الطوارئ المخصصة للتعامل مع الأزمة وتطورات الأحداث.

منع انزلاق البلاد إلى الحرب

وأضاف أن الخطوة الأولى للحكومة هي منع انزلاق البلاد إلى الحرب، مؤكدًا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعمل في هذا الاتجاه ويجري جولات عديدة واتصالات مستمرة مع كل الدول الإقليمية والعربية والغربية التي لها علاقة بالأزمة في فلسطين المحتلة، موضحًا أن الحكومة تأمل ألا تصل الأوضاع إلى مرحلة تطبيق خطة الطوارئ.

منع الحياد

وأشار إلى أن الحياد ممنوع في حال حدوث الحرب، مشددًا على ضرورة أن يكون اللبنانيون جميعا صفا واحدا، موضحا أن جزءا كبيرا من الخطة يتضمن النزوح من الجنوب نحو الشمال.

وأوضح أن خلية الأزمة اجتمعت مع كل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تواكب الأزمات وخصوصا منظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسف، مؤكدًا أن الرسالة الأهم التي أعطيت للبنانيين، أنهم لن يغادروا وذلك ردا على أخبار زائفة كثيرة تقول بحصول إخلاء لمنظمات دولية وسفارات.