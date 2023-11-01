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«اوقفوا الإبادة الجماعية».. رسالة من قناة «أون» للعالم بشأن ما يحدث بغزة

كتب:

يارا أشرف
11:53 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رسالة فريق عمل ON للعالم

رسالة فريق عمل ON للعالم

نشرت قناة «ON» عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات «إنسجرام»، فيديو قصير «ريلز» توجه فيه رسالة للعالم أجمع، مطالبة بوقف الانتهاكات والهجمات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من بدء العدوان.

رسالة للعالم باللغة الإنجليزية

وقدم فريق عمل فضائية «ON»، رسالة للعالم باللغة الإنجليزية لإيقاف الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة.

وتضمنت الرسالة ما يلي: «لجميع الناس في جميع أنحاء العالم، لقد صنعنا هذا الفيديو لتوصيل رسالة معينة، إن ما يحدث في فلسطين خلال الأيام الماضية يعتبر جريمة حرب.. أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة».

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بقلم يارا أشرف