مصر تداوي الجراح

26 يوماً على بدء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، الذى أسفر عن سقوط آلاف المدنيين بين شهداء ومصابين، وسط حصار خانق، وأوضاع إنسانية كارثية، ومنذ اللحظات الأولى للعدوان كانت مصر حاضرة بقوة للتخفيف من وطأته، والمطالبة الفورية بوقف التصعيد، وعلى الأرض وأمام معبر رفح المصرى احتشدت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية من مستلزمات طبية وأغذية وبطاطين وملابس وخيام، وفى المؤسسات والمصالح والجامعات انتشرت حملات التبرع بالدماء لصالح الجرحى الفلسطينيين، كما بدأت الدولة فى استقبال الحالات الحرجة من الجرحى لعلاجهم فى المستشفيات المصرية.

استقبال الجرحى

عشرات الحالات الحرجة من أهالى غزة تم التنسيق لاستقبالهم وعلاجهم

تخصيص 40 سيارة إسعاف واصطفافها على معبر رفح لنقل الجرحى

تتولى «الصحة» فرز الجرحى وتحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى عاجل للمستشفيات المصرية

رفع حالة الطوارئ فى مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد لاستقبال الحالات

500 سرير مزود بجميع الخدمات تم تجهيزها بمستشفيات شمال سيناء

رفع السعة الاستيعابية لمستشفيات «الرعاية الصحية» بالإسماعيلية

وزير الصحة يترأس غرفة إدارة أزمة لمتابعة التداعيات الصحية فى قطاع غزة

التنسيق مع المجتمع المدنى لتقديم الرعاية اللازمة لمرافقى المصابين من الأطفال

التبرع بالدماء

كشف التحالف الوطنى عن حملات التبرع بالدماء لأهالى غزة

خصص 12 نقطة على مستوى الجمهورية لاستقبال المتبرعين

أطلقت الأكاديمية الوطنية حملة «شريان واحد» التى شهدت إقبالاً كبيراً من متدربى وموظفى وخريجى الأكاديمية للتبرع بالدماء

نظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة للتبرع بالدماء لصالح الأشقاء

أطلقت الجامعات المصرية حملات التبرع بالدماء من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لصالح الأشقاء

أطلقت المحافظات عدداً من الحملات للتبرع بالدماء ووفرت عيادات متنقلة تابعة لبنك الدم لاستقبال المواطنين

مساعدات للدعم والإغاثة

التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينتهى من تسليم القافلة الأولى للمساعدات الإنسانية للأشقاء محملة بالعديد من المساعدات الإغاثية اللازمة لدعم أهالى غزة

شملت القوافل أطقماً طبية من مختلف التخصصات

قام على تجهيزها المئات من شباب المتطوعين

أطلقت وزارة الأوقاف قافلتين إلى معبر رفح تحمل مواد غذائية و50 طناً من اللحوم لصالح أهالى غزة

ضحايا العدوان

26 يوماً من العدوان المتواصل للاحتلال على «غزة»

130 اعتداء على الكوادر الطبية

16 مستشفى بالقطاع توقفت عن العمل بسبب الاستهداف المباشر والقصف أو نفاد الوقود

51 مركز رعاية صحية أولية أغلق من أصل 72 مركزاً بسبب القصف

55% من شركاء القطاع الصحى أوقفوا عملياتهم بسبب الأضرار فى البنية التحتية

117 ألف نازح إلى مستشفيات القطاع

132 شهيداً من الكوادر الطبية

مستشفى ميدانى فى خدمة الأشقاء

من إنتاج مصنع 200 الحربى التابع لوزارة الإنتاج الحربى وتم تخصيصه لدعم المصابين الفلسطينيين

يعد وحدة طبية متنقلة سريعة الإقامة بشكل مؤقت بغرض التدخل السريع الميدانى للمصابين

يتميز بسهولة الفك والتركيب والنقل من مكان إلى آخر

يمكن إقامته على مساحة 1000 متر مربع

يشمل 2 خيمة استراحة وممرات و3 غرف استقبال وغرفة عناية مركزة وغرفة عمليات ومعمل تحاليل وغرفة أشعة و4 غرف مرضى

تضم كل غرفة 5 أسرّة ودورات مياه ومحطة معالجة المياه وخزان مياه الشرب