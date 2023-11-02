رئيس شركة عقارية لـ«التخطيط»: سنتقدم بمشروع إنشاء 100 مدرسة بمعايير دولية

قال حسن القلا، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية، إنه سيقدم لوزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، مشروعا بإنشاء 100 مدرسة خلال 5 سنوات بسعة استيعابية قدرها 10 آلاف فصل.

الاستثمار في التعليم

وأضاف خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر: «نؤمن بالجدوى الاجتماعية للاستثمار في مجال التعليم، والدور الذي يضطلع به التعليم في التنمية الاقتصادية بمصر، وهذا هو الهدف الأساسي لنا».

الحصول على الشهادة الثانوية بمعايير الدولية

وتابع: «هذه المدارس تختلف عن المدارس الموجودة، لأن الطالب سيحصل على شهادة الثانوية العامة بمعايير الدولية، وسيحصل على شهادة متخصصة في تكونولوجيا المعلومات المتخصص في الشبكات والهارد وير والسوفت وير والذكاء الاصطناعي».