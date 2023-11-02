10 معلومات عن المدارس الكونية في 6 أكتوبر.. مناهج مصرية بطريقة دولية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم، و الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي و اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، 4 مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم.

المدارس الكونية

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن المدارس الكونية في حدائق أكتوبر:

- تقوم هذه المدارس بتدريس المناهج المصرية بملامح ومواصفات دولية «أمريكي وبريطاني وفرنسي».

- تستهدف المدارس تقديم خدمات تعليمية خاضعة للمعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل في مصر.

- مجمع مدارس القرية الكونية يوفر جودة تعليم لأبناء الأسر ذات المستوى المتوسط.

- المدارس إحدى صور التعاون الناجح بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال التعليم.

- تستهدف إتاحة خدمات تعليمية خاضعة للمعايير الدولية، وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل في مصر.

- عدد الطلاب في المدارس الأربع يبلغ نحو ألف طالب.

- المستهدف الوصول إلى نحو 10 آلاف طالب عند اكتمال المرحلة الأولى من المشروع

- قريباً توقيع عقد شراكة لإنشاء المدرسة الخامسة (مدرسة فرنسية).

- المنهج الدراسي يشمل فصولًا للبرمجة في المراحل الأولى من التعليم الأساسي.

- المدارس تحتوي على مجالات مثل الموضة والموسيقى والفنون والتصنيع.

- إنشاء المجمع التعليمي بالقرية الكونية على مساحة تبلغ نحو 50 فدانًا.