مصرع شخص في فرنسا وخسائر مادية جسيمة بسبب العاصفة كيران

أحدثت عاصفة «كيران» القوية التي ضربت الساحل الشمالي الغربي لفرنسا، اليوم، أضرارًا بشرية ومادية جسيمة وذلك بعد هبوب رياح عاتية زادت سرعتها عن 200 كيلومترا/ساعة.

هبوب الأرياح

وتمّ تسجيل هبوب رياح تبلغ سرعتها 193 كيلومترا / ساعة قبل الساعة 4 صباحا في مقاطعة فينيستير، والتي وُضعت في حالة إنذار باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى لمواجهة الرياح القوية، إذ وضعت أمس هيئة الأرصاد الجوية ثلاث مقاطعات في الشمال الغربي في حالة إنذار أحمر وهي فينيستير وكوت دارمور والمانش.

كما تم تسجيل عاصفة تبلغ سرعتها 157 كيلومترا / ساعة، في إقليم المانش الذي ما زال في حالة إنذار أحمر.

مصرع شخص

وأعلن الوزير المفوض بالنقل كليمان بون، مصرع سائق شاحنة في مقاطعة أيسن، في شمال فرنسا والتي كانت في حالة "إنذار أصفر"، وهو مستوى لا يدل على وجود مخاطر جسيمة نتيجة العاصفة، وأضاف بون: «هذا يدل على أنه حتى في الأقاليم التي ليست في حالة إنذار أحمر، هناك مخاطر قوية للغاية».

وهو ما أكده وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الذي أعلن عن وفاة شخص بالإضافة إلى إصابة أربعة أشخاص من بينهم 3 من رجال الإطفاء.

نزوح واسع

وأعلن عبر حسابه الرسمي على منصة «كس» نزوح 1315 شخصا، خاصة من أماكن الاستقبال، وإخلاء العديد من المنازل.

من ناحية أخرى، أعلنت صباح اليوم الخميس شبكة توزيع الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن 1.2 مليون شخص في الجانب الشمالي الغربي نتيجة مرور عاصفة "كيران" العاتية.

كما أبلغ عن حالات عديدة تتعلق بسقوط الأشجار على الطرق وكذلك فيضانات مائية. وأعلنت السلطات المحلية في "فينيستير" صباح اليوم عن غلق للطرق بالكامل، فضلا عن أضرار جسيمة وقعت نتيجة مرور العاصفة.