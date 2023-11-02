4 إجراءات لاقتراع المصريين في الخارج.. اعرفها

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وبدء الحملة الانتخابية، وذلك في 9 نوفمبر المقبل، على أن يبدأ السباق الانتخابي في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، بينما يبدأ في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

وفي هذا الإطار، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين الموجودين خارج مصر، كالتالي:

التحقق من شخصية الناخب

- يتجه الناخب إلى مقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية إعمالا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

- يقوم المسؤولين في لجنة الانتخاب بالتحقق من شخصية الناخب ومدى كونه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين.

توقيع الناخب لإثبات حضوره وانصرافه

- في حال التأكد من وجود اسم الناخب بقاعدة بيانات الناخبين يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوي البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة.

- يوقع الناخب في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.