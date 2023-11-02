«الصحفيين» تدعو أعضاء لجنتي الإغاثة وتوثيق جرائم إسرائيل إلى الاجتماع السبت

دعت نقابة الصحفيين الزملاء المشاركين في لجنة توثيق جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، ولجنة الإغاثة ودعم فلسطين إلى اجتماع يوم السبت المقبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

الإعداد لقافلة الإغاثة

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها ستناقش خلال الاجتماع الإعداد لقافلة الإغاثة، التي أعلنت عنها النقابة، ومناقشة سبل التبرع العينى للشعب الفلسطينى وقائمة الاحتياجات، التى يحتاجها الزملاء الصحفيون، وكذلك الشعب الفلسطينى، والتنسيق مع الجهات المختلفة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أنّ الاجتماع يناقش الإعداد للمؤتمر الصحفي، الخاص بإطلاق التقرير الثاني لحملة توثيق جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والشعب الفلسطينى، وكذلك رصد جرائم الإعلام الغربى وتغطياته المنحازة لإسرائيل، كما تجدد النقابة دعوتها للزملاء الصحفيين الراغبين في تقديم مساعدات عينية، عبارة عن أدوات صحفية للزملاء العاملين في غزة، ومستلزمات طبية وأدوية، ومواد غذائية محفوظة، بإحضارها لمقر النقابة، علمًا بأن اللجنة بدأت في استقبال التبرعات العينية يوم الخميس الماضي.

لجنة إغاثة الشعب الفلسطينى

وأكدت النقابة أنها نسقت مع نقابة الأطباء لمراجعة المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية، لإيصال هذه المعونات للأشقاء في غزة المحاصرة، وكانت النقابة أصدرت بيانًا بشأن فتح باب الانضمام للجنة إغاثة الشعب الفلسطينى برئاسة النقيب، وعضوية السكرتير العام، وأعضاء المجلس، ولجنة إدارية معاونة.