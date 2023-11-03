الكنيسة تحتفل بذكرى البابا يوساب البطريرك الـ52 اليوم

يحيي الأقباط، اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، ذكرى وفاة البابا يوساب الأول البطريرك الثاني والخمسين من بطاركة الكرازة المرقسية، وفقًا لكتاب سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

سيرة البابا يوساب الأول

والسنكسار هو كتاب يحوي سير الآباء القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد وأيام الصوم مرتبة حسب أيام السنة، ويقرأ منه في الصلوات اليومية، ويستخدم فيه التقويم القبطي.

ويذكر السنكسار، أن البابا يوساب، ولد في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، ونشأ في كنف أسرة مسيحية متدينة بعد وفاة والديه، تربى على يد رجل غنى، ثم انضم إلى دير القديس مكاريوس ببرية شيهيت، إذ عاش حياة الزهد والنسك والتقشف.

رسمه البابا مرقس الثاني قساً، ثم أرسله إلى الإسكندرية ليكون مساعداً له في البطريركية، وبعد وفاة البابا سيمون الثاني، انتخبه الأساقفة والشعب بطريركاً في عام 831.

البابا يوساب بطريركا لمدة 18 عاما

خلال فترة رئاسته، اهتم البابا يوساب ببناء الكنائس وتعليم الشعب. كما واجه العديد من التحديات، بما في ذلك اتهامات كاذبة من قبل أسقفين أرادوا إسقاطه.

رغم هذه التحديات، استمر البابا يوساب في خدمة الكنيسة والشعب، وظل مداوماً على تعليم الشعب وتثبيته على الإيمان المستقيم.

ظل البابا يوساب على الكرسي البطريركي لمدة ثمانية عشر عاماً، وتوفي في عام 849.