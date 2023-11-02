إطلاق مبادرة طرق الأبواب لخدمات تنظيم الأسرة في مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إطلاق مبادرة طرق الأبواب تحت شعار «خدمتكم لحد باب بيتكم»، لتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإشراف اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام محافظ مطروح وبتعليمات من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة.

ندوة تثقيفية للعاملين بمجلس مدينة مطروح

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إنه جرى إقامة ندوة تثقيفية للعاملين بمجلس مدينة مطروح بحضور أسماء عاطف مدير وحدة السكان بالمحافظة، والدكتورة إسراء صلاح مدير التثقيف الصحي، ومحمد صابر مدير وحدة سكان مرسي مطروح، ونورا رجب من التثقيف الصحي.

مبادرة طرق الأبواب تحت شعار خدمتكم لحد باب بيتكم

وأكد «عبد المجيد»، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح دشن يوم منذ أيام مبادرة طرق الأبواب تحت شعار «خدمتكم لحد باب بيتكم»، للتوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة مجانا بجميع المراكز والوحدات الصحية لتحقيق المستهدف منها.

وأوضحت أسماء عاطف مدير وحدة السكان بالمحافظة أن الندوة، استهدفت تقديم كافة أوجه الدعم لحملة طرق الأبواب من خلال التوعية وعقد الندوات بالتنسيق مع فرق التثقيف الصحي لضمان انتظام سير الحملة التي تقدم وتتيح كل الخدمات الطبية والعلاجية لخدمات تنظيم الأسرة بالمجان للمرأة المطروحية، في جميع قرى وربوع مطروح، ضمن جهود وحدة السكان بالمحافظة.

تسهيلات لحملة طرق الأبواب

ووجه محافظ مطروح بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لحملة طرق الأبواب الطبية لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين بمدن مطروح الثمانية، بالتعاون بين مديرية الصحة مع مجالس المدن .

تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

ولفت محمد صابر مدير وحدة السكان بمدينة مرسي مطروح إلي انطلاق مبادرة طرق الأبواب في قرى ونجوع مدينة مرسى مطروح، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية ودعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية والتوسع في تقديم الخدمات بالمجان، وتهدف الحملة لكيفية اتخاذ القرارات الرشيدة للفتيات مستقبلاً لتنظيم الأسرة لخلق جيل صحي ويفيد المجتمع، من خلال وحدة السكان مع الفرق المتحركة لمديرية الصحة التي تقدم وتتيح كافة الخدمات الطبية والعلاجية مجانا، بالوحدات الصحية والقوافل الطبية بمطروح.