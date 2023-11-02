الدولار الأمريكي يتراجع بقوة اليوم.. ما هي الأسباب؟

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، في الأسواق العالمية، حيث تسببت بعض العوامل في انخفاضه بقوة.

وتنشر «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسباب تراجع الدولار الأمريكي بقوة، خلال تعاملات اليوم الخميس 2-11-2023، بحسب «رويترز».

تثبيت الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة

جاء التراجع نتيجة قرار الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، إبقاء معدلات الفائدة الأمريكية دون تغيير عند مستوى 5.5%.

تصريحات جيروم باول

أيضًا من بين العوامل التي تسببت في تراجع الدولار الأمريكي اليوم الخميس، تصريحات محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، فيما يخص التضخم، مشيرًا إلى تراجعه بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى حديثه عن قرارات الفائدة الأمريكية، والتي أشار إلى أن التغير في معدلات الفائدة سيكون وفقًا للتغيرات الاقتصادية.

انخفاض عوائد السندات الأمريكية

أثر انخفاض عوائد السندات الأمريكية خلال التداولات اليوم الخميس، على تحركات الدولار الأمريكي لتأتي ضمن أسباب تراجعه بقوة.

حركة مؤشر الدولار الأمريكي

وشهد مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات أجنبية أخرى، تراجعا بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 106.209 نقطة.