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إحالة بعض العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

كتب:

حسن صالح
05:59 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
متابعة مراكز شباب القليوبية

متابعة مراكز شباب القليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية و محمد سمير من العاملين بالإدارة لمتابعة عدد من مراكز الشباب والواقعة بنطاق إدارات شباب شبرا الخيمة، وشبين القناطر، و الخانكة. 

استمرار المتابعات الميدانية بمراكز الشباب 

شملت الزيارات متابعة مراكز شباب «مساكن إسكو، والخصوص، سرياقوس، وعرب الصوالحة، عرب جهينة، وعرب العليقات البحرية، والشوبك، ومنية شبين»، وتبين أن كل هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها، وعند المرور بمراكز شباب «بيجام، ومنطي» تبين عدم وجود عاملين، ومركز شباب مين نما مفتوح ويمارس نشاطه في ظل غياب بعض العاملين، في حين وجود مركز شباب عزبة عبد الرحمن عبد المغنى مغلق في أوقات العمل الرسمية.

تقديم أفضل الخدمات

وخلال الجولة التفقدية جرى إثبات هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع مذكرة للدكتور محمود الصبروط، الذي أشار بدوره عن استمرار المتابعات الميدانية بمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للتأكيد على تقديم أفضل الخدمات، و أكد إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.

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