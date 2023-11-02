محافظ الدقهلية يوافق على فتح سوقين بالسنبلاوين لبيع السلع بأسعار مخفضة

وافق محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، على فتح سوقين من سلسلة الأسواق الحضارية بمدينة السنبلاوين التي تضم 6 أسواق لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين مثل «الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض».

فتح سلسة أسواق حضارية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها إلى أن الافتتاح جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط بحيث يمكنه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، والعمل على خفض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات من جانب الصناع والتجار، من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة.

توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة

وأوضحت المحافظة أن هناك تعاون مشترك مع كل أجهزة الدولة المختلفة لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال إقامة المعارض الدائمة والأسواق الحضارية في مختلف مراكز ومدن المحافظة؛ من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.