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القبض على المتهمين بإنهاء حياة عاطل في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
06:39 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من أحد المستشفيات باستقبال عامل، مقيم بدائرة القسم مُصاب باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة، وتوفي عقب وصوله.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (عاملين أحدهما المتوفى) ، طـرف ثان (نجار مسلح مصاب بجروح متفرقة، سائق ) جميعهم مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمُشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض بالضرب باستخدام عصا خشبية (شومة)، (سكين) نتج عنها الإصابات المشار إليها التي أودت بحياة المذكور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المُشاجرة والأداتين المستخدمتين في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات