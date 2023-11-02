القبض على تاجري سيارات لسرقتهما مليوني جنيه في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية من ضبط (تاجري سيارات لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما ( 2 طبنجة - عدد من الطلقات – شيكارة بها 2 مليون جنيه تقريباً).

قام المذكوران بالنصب على (تاجر هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) وإيهامه بإحضارهما مبلغ مالي (عملة أجنبية لتغييرها بالعملة المحلية) وأثناء التقابل بمكتب الأخير وحال قيامه بإحضار المبلغ المالي بالعملة المحلية قام المتهمان بإشهار السلاحين الناريين المضبوطين بحوزتهما والاستيلاء على المبلغ المالي وأطلقا أعيرة نارية داخل المكتب مما نتج عنه إصابته بعيار ناري بالفخذ ولاذا بالهرب.