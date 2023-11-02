تعيين الدكتور محمد ضياء الدين رئيسا لجامعة عين شمس

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين إسماعيل حمودة، رئيسًا لجامعة عين شمس.

السيرة الذاتية لرئيس جامعة عين شمس الجديد

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان صحفي، اليوم، إن الدكتور محمد ضياء الدين، رئيس الجامعة الحالي شغل العديد من المناصب الإدارية بالكلية كان آخرها وكيل لكلية الأسنان لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم عميدا للكلية لفترتين.

ضياء الدين تولى عمادة كلية طب الأسنان جامعة عين شمس

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر في عام 2017 قرارا بتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين، عميدا لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.