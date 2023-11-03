طرق وأرقام الإبلاغ عن التعديات على الأراضي والبناء المخالف بالمنيا

خصصت محافظة المنيا، أرقاما لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة.

الالتزام بوضع حلول فورية لأي شكاوى

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في تصريحات لـ"لوطن" الالتزام بتوفير حلول فورية لأي شكاوى أو استغاثات من المواطنين، حيث يتم ذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

وأعلن "القاضي" أن محافظة المنيا تتلقى شكاوى ومطالب الأهالي سواءً بشكل جماعي أو فردي، بهدف تعزيز الثقة بين المحافظة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم، حيث تبذل المحافظة قصارى جهدها للمساهمة في حل أسباب الشكاوى والاستغاثات وتلبية الاحتياجات.

أرقام تلقي شكاوى خاصة بالتعديات

وأشار محافظ المنيا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لموضوع التعديات، وبدءًا من أمس الخميس تقوم وزارة التنمية المحلية بتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين المتعلقة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

ويمكن للمواطنين الاتصال بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية على الأرقام التالية: 0220544041 - 0220544052. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التواصل عبر الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة "صوتك مسموع"، وعبر تطبيق "الواتس آب" على الرقم (01150606783)، وعبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo)، وعبر البريد الإلكتروني Info7@mld.gov.eg، حيث تم توفير هذه الوسائل لتسهيل تواصل المواطنين وضمان وصول شكاواهم بسرعة وسهولة.