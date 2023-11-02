الكشف على 344 فلسطينيا من رعايا الدول الأجنبية بعد وصولهم مصر

أعلنت «إكسترا نيوز» في خبر عاجل، أن عددا كبيرا من الأشقاء الفلسطينيين وصلوا إلى الأراضي المصرية، وتم توقيع الكشف على 344 من رعايا الدول الأجنبية.

وكانت مصر بدأت استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بتقديم أوجه الدعم الصحي للأشقاء في غزة، وقد تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات من الاشقاء الفلسطينيين وتشخصيهم تشخيصا دقيقا والذين بلغ عددهم 21 مصابا.

وكشف مراسل «إكسترا نيوز»، أننا في انتظار دخول دفعة جديدة من المصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف في انتظار لحظة أن يُؤذن لها بالدخول إلى الجانب الآخر من معبر رفح، ومجهزة بأطقم من المسعفين والأطباء، ويتم الكشف الأولي على المصابين لتحديد أي المستشفيات التي سيتم نقلهم إليها.