الذكرى الأولى لوفاة المطرب إبراهيم عبد الشفيع.. «كروان الإسكندرية»

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة المطرب والملحن إبراهيم عبد الشفيع، والذي رحل في مثل هذا اليوم 3 نوفمبر 2022، عن عمر ناهز 86 عاما، فهو من مواليد الإسكندرية 1936.

بداية إبراهيم عبد الشفيع في إذاعة الإسكندرية

كانت بداية «عبد الشفيع» الفنية مع افتتاح إذاعة الإسكندرية عام 1954، وتم اعتماده مطربا وملحنا على يد الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب، مؤسس إذاعة الإسكندرية، وسجل عدة أغاني وألحان وتترات مسلسلات لإذاعة الإسكندرية، كما عمل في الحفلات والأفراح بالمحافظات، ثم انتقل إلى القاهرة بمصاحبة المخرج الإذاعي الكبير محمود شركس، وتم اعتماده كمطرب ثم ملحن في الإذاعة والتلفزيون عام 1967 على يد الموسيقار الكبير مدحت عاصم مستشار الموسيقى والغناء في ذلك الوقت.

أعمال إبراهيم عبد الشفيع

وقال خالد عبد الشفيع، ابن الفنان الراحل إبراهيم عبد الشفيع، لـ«الوطن»، إن أول أعمال الفنان الراحل الغنائية في إذاعة القاهرة خماسية عابر سبيل، أشعار عبد الرحيم منصور، ألحان عبد العزيز محمود، وتتر مسلسل أبو الفتيان أشعار عبد الفتاح مصطفى ألحان محمود الشريف.

وسجل عدة أغاني لإذاعة القاهرة، بينها «العاشقين، بلدي الغالية، يا مرحبا، جهاد، أسمر، بلادي ليبيا وبلادي مصر، عشق الملاح، الخدود»، كما لحن لكبار مطربي الزمن الفن الجميل، مثل محمد العزبي ومحمد رشدي وماهر العطار، وغيرهم، وأُطلق عليه لقب «كروان الإسكندرية».

كما سجل «كروان الإسكندرية» عدة أغانٍ مصورة بالتلفزيون، منها «يا حلوة يا أم الطرحة، يا مصر ألف سلام، وحشاني صبية، العاشقين، بياع الورد، أسمر، جهاد، إسكندرية بلد الرجالة، خمرية»، من إخراج محمد سالم.

وسجل أغنية «يا حاسدين الناس» وأغنية «ميعاد حبيبي»، مع فرقة المايسترو عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، وقدمت الدكتورة رتيبة الحفني الأغنيات، وكانت تذاع يومياً على القناة الأولى والقناة الثانية بالتليفزيون المصري، كما غنى «كروان الإسكندرية» في حفلات أضواء المدينة التي كانت تذاع على التلفزيون المصري.

تكريمات الفنان الراحل

وأضاف «عبد الشفيع الابن»، أن والده شغل عدة مناصب طوال مسيرته الفنية، وكان عضوا بمجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة 3 دورات متتالية، وعضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين دورتين، كما تم تكريمه من جمعية فناني ومبدعي الإسكندري.

وأطلق محافظ الإسكندرية الأسبق أسامة الفولي، اسم الفنان إبراهيم عبد الشفيع على أحد الشوارع بمنطقة سموحة، كما أطلق اسمه على مسرح قصر ثقافة الشاطبي.