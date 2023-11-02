أستاذ علاقات دولية: أمريكا والغرب ينظرون للقضية الفلسطينية بـ«عين واحدة»

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرؤية المصرية على مر التاريخ رؤية ثاقبة واستباقية واضحة، كما أنها سابقة لكل الرؤى الأخرى، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية والغرب كانوا ينظرون بعين واحدة وهي «عين الأعور تجاه القضية الفلسطينية».

تغير نوعي في موقف الإدارة الأمريكية

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، أنه بعد تبني وإظهار أن الرؤية المصرية هي الرؤية الصحيحة، التي تحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بدأنا نشعر بأن هناك تغير نوعي سواء في موقف الإدارة الأمريكية أو في موقف الغرب في أن يكونوا مدركين خطورة ما يحدث من قبل إسرائيل.

يجب الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب

وتابع «عليهم الآن أن يضغطوا على حكومة نتنياهو لوقف الحرب بشكل كامل، حتى لا تتحقق الرؤية المصرية بشكل كامل، وهي اتساع دائرة الصراع، وهو ما أكد عليه مرارًا وتكرارًا الرئيس السيسي والدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية، التي أكدت على أن استمرار إسرائيل بالنهج أحادي الجانب، وعمل كل أنواع الجرائم في قطاع غزة، بالإضافة الى منحها ضوء أخضر لتنفيذ ما تقوم به سيؤدى الى توسيع دائرة الصراع».