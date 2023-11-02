مصري بالعريش يعتني بطفل فلسطيني مصاب بعد دخوله مصر دون أسرته

استقبلت مصر عدداً من الجرحي الفلسطينيين، نتيجة الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث تم نقل غالبيتهم إلى مستشفى العريش، من بينهم طفل يُدعى زايد سامي، الذي دخل معبر رفح بمفرده، بدون أي فرد من أفراد أسرته، مع مجموعة من المصابين، إلا أن المواطن المصري أيمن عطا، حرص على البقاء بجانبه لرعايته، وتعويضه عن غياب أسرته.

الطفل الفلسطيني «زايد» تم نقله إلى مستشفى العريش بشمال سيناء، حيث كان يعاني من إصابة خطيرة نتيجة استهدافه بصاروخ استطلاع بالقرب من منزله، واستقرت شظية أسفل الظهر بالقرب من العمود الفقري، بحسب حديث أدهم العمور، أحد أقارب الطفل، مؤكدًا لـ«الوطن» أنهم نشروا عبر «فيسبوك» حالة الطفل، وأنه وصل إلى مصر بدون أسرته، فتواصلت معهم سيدة فلسطينية تعيش في مصر.

مصريون وفلسطينيون يعرضون رعاية الطفل

يقول «العمور»: «بمجرد ما نشرنا على فيسبوك إن الطفل في مستشفى العريش بمفرده، تواصل معنا العديد من المصريين والفلسطينيين في مصر، منهم فلسطينية في مدينة الزقازيق بالشرقية، «تواصلت معنا، وأخبرتنا إنها تعرف أسرة في العريش قريبة من المستشفى، يمكنهم رعاية الطفل، وتعويضه عن غياب أسرته».

فلسطينية في مصر: نصف ساعة وكان الطفل في أيد أمينة

تواصل «العمور» مع السيدة الفلسطينية، التي بدورها، أرسلت له رقم هاتف أسرة مصرية في العريش، وتواصلت «الوطن» مع الفلسطينية، وتدعى آيات أبو ديب، روت لـ«الوطن» شهامة المصريين مع حالة الطفل، وقالت: «أول ما شوفت البوست كتبت عايزة أعرف في أي مستشفى، وبغض النظر بعيدة عني أو لأ، كنت عارفة إني هأعرف أوصله عن طريق أصحابي المصريين».

أيمن عطا.. مصري يعتني بالطفل الفلسطيني

أقل من نصف ساعة فقط، كان المصري أيمن عطا، في مستشفى العريش يبحث عن الطفل، بعد أن أرسلت له الفلسطينية «آيات» صورته واسمه وتفاصيل حالته.

وأكد «أيمن» لـ«الوطن» أنه لم يفعل سوى ما أملاه عليه ضميره، وما يستطيع تقديمه لمساعدته الشعب الفلسطيني: «آيات قالت لي إن الحالة في المستشفى وبعتت لي صورته واسمه، وسألت عليه، وبفضل الله فضلت جنبه وشوفت الولد وصورته، وسألته لو محتاج أي شيء، وكان الجميع في المستشفى مهتم برعايته ومفيش حد مقصر معاه، وأيضًا حاولت مساعدته في التواصل مع أسرته، وبالفعل كلم والده والحمدلله هم بخير».