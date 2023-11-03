احذر من العبث بلوحات السيارة.. عقوبات وغرامات تصل إلى 1500 جنيه

يُغير بعض ملاك السيارات لون اللوحات الخاصة بهم، الأمر الذي يعرضهم للغرامة المالية، وذلك وفقًا لما حدّده قانون المرور الجديد.

وعن الغرامات الخاصة بمخالفة العبث في لوحات السيارات، نصّ قانون المرور على أنّه عند التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها فيتم تطبيق غرامة على مالك السيارة تتراوح بين 300 جنيه كحد أدنى وصولا إلى 1500 جنيه كحد أقصى، إضافة إلى معاقبة الفرد مرتكب المخالفة بالإيقاف 6 أشهر ولا يجوز التصالح فيها، وفيما يتعلق بتعمد طمس اللوحات المعدنية، فيتم معاقبة مالك السيارة بالغرامة السابقة ذاتها.

مخالفات مرورية لا يجوز التصالح فيها

ويشار إلى أن مخالفات المرور 2023 التي لا يجوز التصالح فيها هي المخالفات التي يلتزم قائد السيارة بدفع قيمتها بالكامل، ولا يجوز التظلم عليها، وحدد لها قانون المرور حد أقصى وأدنى للعقوبة حسب الآثار المترتبة على ارتكاب المخالفة من تعطيل حركة المرور في الشوارع الرئيسية، أو الإضرار بالغير.

كما نص قانون المرور الجديد على غرامة عدم تنفيذ تعليمات رجل المرور، حيث تصل عقوبتها إلى 1000 جنيه كحد أقصى، كما أن خروج دخان كثيف من السيارة يتسبب في معاقبة مالك السيارة بغرامة تصل إلى 1500 جنيهًا كحد أقصى، والحد الأدنى يصل إلى 500 جنيه.