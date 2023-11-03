إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملات مكبرة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لضبط المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق، أسفرت عن إزالة 20 حالة تعد في نطاق المركز.

إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية

وقال اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، في بيان، إنه تم تنفيذ الحملة منذ الصباح الباكر على عدد من القرى والعزب والوحدات المحلية التابعة للمركز وفي حال رصد مخالفة تعديات على الأراضي الزراعية يتم إزالتها في الحال من المهد وإعادة الشيء إلى أصله ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 20 حالة تعد.

متابعة مستمرة للتعديات على الأراضي الزراعية

وأضاف رئيس مجلس مركز المنصورة، سيكون هناك متابعة مستمرة على تعديات الأراضي الزراعية، ولن نتهاون في هذا الأمر بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الأمن للحفاظ على المساحة الخضراء وتوسيع الرقعة الخضراء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه الحملات من أجل الحفاظ على حقوق المواطن بالدرجة الأولى ورد حقوق الدولة.