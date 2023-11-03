«محلل فلسطيني»: «نتنياهو» هو العائق الأساسي في كل مسارات السلام

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن قوات الاحتلال فصلت شمال غزة عن جنوبها، نتيجة لوجودها على الطريقين الرئيسين، بالإضافة إلى محاصرة مدينة غزة، لأن استراتيجيتها تتمثل في إسقاط أكبر عدد من الشهداء بفلسطين، وعمل كارثة إنسانية، ودفع أعدادا كبيرة للهجرة.

«مطاوع»: العائق الأساسي في كل مسارات السلام هو بنيامين نتنياهو

وأكد «مطاوع» خلال مداخلته ببرنامج 8 الصبح، على قناة dmc، مع الإعلامية هبة ماهر، أن الحديث عن الوضع السياسي لا يشهد أي تحرك فعلي حقيقي الآن، لأن أي حلول سياسية، لن تحدث إلا بعد انتهاء الحرب، وذلك لأن العائق الأساسي في كل مسارات السلام هو بنيامين نتنياهو، وأحد أهدافه منذ بدء عمله السياسي هو تدمير أي عملية سلمية.

«مطاوع»: لابد من إبعاد «نتنياهو» عن الحكم

وتابع «مطاوع» أن الجزء الأساسي لإيجاد مسار سياسي أن يبتعد «نتنياهو» عن الحكم، وكل استطلاعات الرأي في إسرائيل، تقول إنه لا حظوظ ولا إمكانية لـ«نتنياهو»، أن يكون في مرحلة ما بعد الحرب، وأمامه الاستقالة أو العزل.