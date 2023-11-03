«السياحة» تعلن تنظيم دورة تدريبية للعاملين بمحافظات الدلتا 27 نوفمبر

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، ممثلة في مركز تدريب وسط الدلتا، بالتعاون مع قطاع المتاحف متمثل في متحف كفر الشيخ، عقد دورة تدريبية للعاملين بالوزارة، التي تحمل عنوان «برنامج الإليستريتور واستخدامه في مجال الآثار»، وستُقام خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر 2023 في متحف كفر الشيخ.

شروط التقدم للدورة التدريبية

وقالت وزارة السياحة والآثار، في الإعلان الداخلي المخصص للعاملين بالوزارة، إنه يشترط في المتقدمين لتلك الدورة التدريبية، أنّ يكونوا من الآثاريين وأمناء المتاحف والمخازن الأثرية وأخصائيي الترميم العاملين بنطاق محافظات وسط الدلتا، وألا يكونوا قد حصلوا على ذات التدريب من قبل، مع ضرورة موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، ضرورة استيفاء العاملين المتقدمين للدورة التدريبية، البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على الرابط التالي:

https://forms.gle/SCi6hSb3rwf1bvSG8، مع ملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار training@mota.gov.eg، موضحًا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ اليوم .