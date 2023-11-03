اختتام الأسبوع الثقافي الـ27 للأطفال في بورسعيد

اختتم قصر ثقافة بورسعيد فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والعشرين لمشروع «أهل مصر» الذي أقيم برعاية نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تحت شعار «يهمنا الإنسان»، بمشاركة 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية.

المعرض الختامي

بدأت الفعاليات بتفقد المعرض الختامي نتاج الورش الفنية والأدبية التي تم تنفيذها طوال الأسبوع، ومنها ورشة الأركيت، ورشة الحقائب الجلدية، المشغولات اليدوية، الحقائب المصنوعة من الشبك، ورشة الخيامية، وإعادة التدوير، إضافة إلى عدد من اللوحات الفنية نتاج ورشة الرسم بالموسيقى، بحضور حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي لمشروع أهل مصر، المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع والمشرف العام، أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، والشاعر محمد عبدالقادر.

أنشطة ثقافية

وأثنت الشرنوبي على مجهود الأطفال خلال المشروع، متمنية لهم مستقبلا باهرا مليئا بالنجاح والتفوق، كما شكرت وزيرة الثقافة رئيس الهيئة لدعمهما المستمر لجميع الأنشطة الثقافية، وفريق العمل الذي ساهم في تنظيم أسبوع ثقافي أثمر عن اكتشاف الكثير من الأطفال الموهوبين.

من جانبها عبّرت "موسى" عن سعادتها بالمشروع، وتفاعل الأطفال بالورش الفنية والأدبية، وإبداعاتهم المقدمة على خشبة المسرح، مشيرة إلى أن الأطفال هم خط الدفاع الأول في المستقبل، وعلى كل منهم أن يسعى لتطوير موهبته ليحقق أحلامه.واختتمت كلمتها بنقل شكر وتقدير عمرو البسيوني رئيس الهيئة للأطفال، وتقديم الشكر لكل من ساهم في نجاح المشروع.