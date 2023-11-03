انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للنقل الذكي الأحد المقبل

تنطلق بعد غد الأحد، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2023Trans-MEA، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023، تحت شعار «توطين صناعة وسائل النقل في مصر».

ويُقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، إذ تنفذ وزارة النقل حاليًا، خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات «الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - المواني البحرية - المواني البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري» خلال الفترة من 2014 حتى 2024، باستثمارات 2 تريليون جنيه.

ويتضمن المعرض خلال فترة انعقاده، العديد من الفعاليات، وهي:

اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي «القطار الكهربائي السريع، القطار الكهربائي الخفيف، مونوريل شرق وغرب النيل، الخط الثالث للمترو»، والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية «عربة قلاب – غلال»، ومزلقان إلكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة «الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة» ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس.

جناح وزارة النقل

جناح لوزارة النقل يضم 12 جهة تابعة للوزارة لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة، ويحتوي على شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض أهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وأهم الفرص الإستثمارية في كافة قطاعات النقل، بالإضافة إلى البث المباشر لعدد من المشروعات «الإذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية للخط الثالث للمترو من محطة الطريق الدائري والإذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير والإذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط سكة حديد بني سويف/أسيوط من برج المنيا والإذن بتشغيل وافتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية خاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع».

ورش العمل

- عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة في كل أيام المؤتمر.

- توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل.

- تخصيص ساحة للابتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

- يشارك في المعرض هذا العام 350 شركة من ما يقارب من 50 دولة.

- توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض «توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض»، بالإضافة لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

- توفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض من خارج القاهرة يومياً وذلك من «الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة – الزقازيق - فاقوس»، إذ تتحرك الأتوبيسات باتجاه القاهرة في الساعة الثامنة صباحًا، والعودة في الساعة الخامسة مساءً.