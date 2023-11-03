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ضبط مدير شركة إلحاق عمالة بالخارج في الجيزة بتهمة النصب على المواطنين

كتب:

جيهان عبد العزيز
02:46 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
الداخلية

الداخلية

ألقت مباحث الدقي تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على مدير شركة لإلحاق العمالة في الخارج بتهمة النصب على المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

تلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة بالقبض على مدير شركة إلحاق العمالة في الخارج، 40 سنة بتهمة النصب على أحد المواطنين في مبلغ مالي بغرض التسفير إلى الخارج.

وألقي القبض عليه وبمواجهته أمام المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث الدقي، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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بقلم جيهان عبد العزيز