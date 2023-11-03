ضمن حملة «شارك بصوتك».. وزيرة الهجرة توضح خطوات التصويت للمصريين بالخارج

أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في كلمة مسجلة، أن الناخب من المصريين بالخارج، عليه التوجه إلى السفارة أو القنصلية الأقرب إليه، ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره الساري، للتحقق من شخصيته، والتأكد من كونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين.

وجاء حديث الوزير ضمن حملة «شارك بصوتك»، فيما يتعلق بإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، للمصريين المتواجدين بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة، بأن الناخب المقيد بقواعد الناخبين يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت، ويضع علامة أمام اسم المرشح الذي سيختاره، ثم يطوي البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.