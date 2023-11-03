«الصحة الفلسطينية»: القصف الإسرائيلي استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع

قال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، إن القصف الإسرائيلي استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة إسعاف كانت تقل جرحى باتجاه معبر رفح.

غزة تشهد لقصف الأعنف منذ بدء العدوان

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها العنيفة في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو محاولات الاقتحام البري، وهي الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وقد كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عن خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة من الخدمة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، وكان المستشفى التركي يعالج نحو 10 آلاف من مرضى السرطان بغزة.

قصف المستشفى التركي

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت الطابق الثالث للمستشفى التركي، وسط قطاع غزة، الاثنين الماضى، ضمن حملة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الماضي.