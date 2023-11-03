وكيل «حقوق إنسان النواب»: قصف بوابة مجمع الشفاء جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم أي تعهدات دولية أو الأمم المتحدة، فمنذ قليل قصف بوابة مستشفى الشفاء في قطاع غزة، مما أسفر عن جريمة جديدة تُضاف لسلسلة هذه الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال على مدار سنوات طويلة، وكذلك على مدار هذه الأزمة: «كل يوم هناك مجزرة في حق المدنيين».

عبد العزيز: إسرائيل لا تحترم قرارات الشرعية الدولية

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم الشرعية الدولية ولا الأمم المتحدة، ولا أي قرارات تعهدات دولية، وذلك وسط كل هذا الدعم الدولي غير المحدود لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تقف مصر وحدها في مواجهة كل ذلك بواجبها الإنساني.

وكيل حقوق إنسان النواب: العالم أجمع يعلم دور مصر

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن العالم أجمع يعلم جيدا أن مصر دورها الرئيسي في التوجه نحو حل هذه الأزمة، وهى الدولة الوحيدة التي يستمع لها الشعب الفلسطيني وينظر لدورها بتقدير واحترام، ولدى إدارتها احترام عميق في الداخل الفلسطيني، ولذلك لها تأثير كبير قيادة وشعبًا، وهو ما عبرت عنه جميع الفصائل الفلسطينية، وكذلك الرئيس الفلسطيني.

وأكد، أن هناك ازدواجية معايير عالمية وانحياز أعمى لصالح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا بد أن يكون هناك توازن من قبل العالم، والنظر لما يجري من مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، وما يحدث الآن فضيحة للمجتمع الدولي ككل الذي يتحدث عن حقوق الإنسان والمدنيين، وبالتالي استمراره للاحتلال بالتأكيد ينذر باشتعال المنطقة كاملة.