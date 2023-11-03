الكشف على 325 مواطنا في قافلة مجانية بالبحيرة

نفذت وحدة السكان بالديوان العام بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة قافلة سكانية بقرية قليشان بمشاركة أساتذة متخصصون.

الكشف على 325 مواطناً في قافلة

وجرى خلال القافلة الكشف المجاني على 325 من أهالي القرية بمختلف التخصصات «باطنة - أسنان - قياس ضغط وسكر - أطفال - تنظيم أسرة - علاج مجاني»

وتضمنت القافلة تقديم خدمات بيطرية «رش وتجريع وعلاج جماعي لعدد 2620 رأس ماشية»، كما تم مشاركة كلية التربية بعمل برنامج تدريبي لطلبة المدارس الابتدائية والإعدادية بقرية قليشان وعمل ندوات توعية للطلبة.

وفي قطاع الزراعة تم عقد ندوة للمزارعين بمركز شباب قليشان حول الإرشاد الزراعي عن المبيدات و موسم الحصاد.

تكثيف القوافل الطبية

تأتي القوافل السكانية في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم افضل الخدمات، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إذ وجهت بتكثيف القوافل بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

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