عاجل.. تحذيرات من طقس الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، ويكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وتسود أجواء لطيفة في أول الليل، مائلة للبرودة في آخره، خاصة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انتشار شبورة مائية كثيفة في الصباح على بعض الطرقات الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وتستمر طوال الأسبوع.

الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار الرعدية خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة، تتعرض مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر لتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40%، وتمتد رعدية وخفيفة أحيانا بنسبة حدوث 20 % إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة وتستمر حتى يوم الاثنين.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة وكافة الاستعدادات للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة الكثيفة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة السبت 4-11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 5 -11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 6 -11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.