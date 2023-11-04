ذكرى معركة البرلس البحرية.. قصة موقعة أصبحت عيدا قوميا لكفر الشيخ

تحتفل محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت 4 نوفمبر، بعيدها القومي الـ67، والذي يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية التي وقعت على شاطئ البحر المتوسط في عام 1954.

تفاصيل معركة البرلس البحرية

ووفقاً للباحث الأثري الدكتور إبراهيم ماضي، فإنّه في صبيحة عام 1954، كانت محافظة كفر الشيخ تعيش حياة هادئة، فبعض أهلها منشغلين بمهنة الزراعة والبعض الآخر منشغل بمهنة الصيد، وإذ فجأة تدور معركة البرلس البحرية.

ووجدت قوات البحرية المصرية المرابطة قرب شواطئ كفر الشيخ نفسها في اختبار بالغ الصعوبة، وذلك بمواجهة مدمرة بريطانية ومعها البارجة الفرنسية «جان بارت» ذات الشهرة الواسعة منذ الحرب العالمية الثانية، وذات التجهيزات المتفوقة بحسابات ذلك الزمن، حيث كانت مجهزة بأكثر من مائة مدفع وأحدث نظام رادار على مستوى العالم.

البحرية المصرية تدفع ثلاثة زوارق «طوربيد»

اقتربت «جان بارت» لإنزال دفعة من الجنود الفرنسيين عند شواطئ «البرلس»، وذلك ضمن وقائع وأحداث العدوان الثلاثى على مصر خلال الفترة من 29 أكتوبر 1956 حتي 7 نوفمبر 1956، وهو ما دفع البحرية المصرية للتحرك، ممثلة في ثلاثة زوارق «طوربيد».

وتمكنت تلك الزوارق الثلاثة على ضعف تجهيزها، من إلحاق خسائر بـ«جان بارت» التى وقعت أمام هجوم فدائى من جانب أحد الزوارق المصرية الثلاثة انتهى بإلحاق أضرار جسيمة بها.

42 شهيدا من القوات البحرية المصرية في معركة البرلس البحرية

أسفرت المعركة عن سقوط 42 شهيدًا من رجال القوات البحرية المصرية في معركة البرلس البحرية، ومن بين شهداء المعركة مقدم بحري جلال الدين الدسوقى، ورائد بحري إسماعيل عبد الرحمن فهمى، وملازم سورى جول جمال، ورائد بحري صبحي إبراهيم نصر، وملازم أول جمال رزق الله، وملازم أول محمد البيومى محمد زكى.

واتخذت محافظة كفر الشيخ الرابع من نوفمبر عيداً قومياً لها احتفاءً وإحياءً لمعركة البرلس البحرية، ولتمجد تضافر قوى أهالى المحافظة مع عناصر البحرية المصرية فى مواجهة القوات المعتدية الفرنسية والإنجليزية.

مركب فرعوني وبعض سنابل الأرز

وأقرت المحافظة في عام 1960 تصميم شعاراً لها يتكون من مركب فرعونى وبعض سنابل الأرز وثلاث حلقات، ويرمز التصميم إلى وفرة محصول الأرز فى محافظة كفر الشيخ الذى يصل إلى حوالى 40% من جملة إنتاج مصر.

وقرّرت محافظة كفر الشيخ اقتصار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بمدينة برج البرلس، على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية فقط، اليوم السبت 4 نوفمبر، دون أي مظاهر أخرى للاحتفالات، نظرا للأحداث الجارية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتماشيا مع توجهات الدولة.