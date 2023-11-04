مواعيد تخفيف الأحمال في المحافظات.. ساعة واحدة يوميا

يرغب المواطنون في المحافظات في معرفة مواعيد تخفيف الأحمال، والتي أصبحت ساعة واحدة يوميا، بدلا من ساعتين، إذ أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن تخفيف الأحمال سيكون ساعتين، ولكنها عادت مرة أخرى لتكون ساعة.

تخفيف الأحمال ساعة واحدة يوميا في المحافظات

وبدأت المحافظات في تطبيق القرار بالفعل منذ أمس الجمعة، إذ قامت شركة الكهرباء لتخفيف مدة قطع الكهرباء في المحافظات لمدة ساعة واحدة فقط بدلا من ساعتين.

وأعلنت شركة الكهرباء أنه يجري تخفيف الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط في المحافظات، ليعود الانقطاع كما كان عليه منذ شهر أغسطس لمدة ساعة واحدة في مختلف الأماكن في المحافظات.

وجاءت تخفيف الأحمال في مختلف المناطق في المحافظات منها كالتالي:

- في محافظة بني سويف

- في محافظة الدقهلية

من الساعة 12 إلى الساعة 1 في مناطق مركز محلة دمنة: شرق محلة دمنة.

مركز المنصورة: منها قرية منية سندوب وتلبانه وميت علي والبقلية وكوم الديربي وشاوة.

مدينة دكرنس: قرية ميت مجاهد وحي المضرب وأشمون الرمان.

- مركز السنبلاوين: قرية الأورمان

قطع الكهرباء من الساعة 1 إلى 2 مساء بالدقهلية

- مدينة المنصورة: داخل مساكن الجلاء، والمشاية وحي غرب المنصورة، ومنشية المصطفى وشارع الأتوبيس، وجزء من «عزبة الشال، وشارع عبد السلام عارف».

- مركز الساتموني: قرية ديل البحر، و25 الحفير، والجزيرة، والنيل.

- مركز أجا: غرب نوسا الغيط، وشرق نوسا الغيط، وقرية «شبراويش، وكفر المندرة، وشيوة».

- مركز المطرية: قرية الطوابرة والعصافرة، والحوته، والضهير.

- مركز طلخا: قرية كتامة وكفر دميرة، وبطرة وبساط، وديسط، وجاد الحق.

- مركز بلقاس: قرية عمار، والدمايرة، والترزي، والسماحية.

قطع الكهرباء من الساعة 2 إلى 3 مساء

- في بعض مناطق مركز المنصورة، منها أويش الحجر، وميت بدر، وميت خميس، وكفر شهاب، وسلكا.

- مركز طلخا: قرية ميت الكرما، وجرجر.

- مركز المنزلة: قرية المواجد، وأبو الأخضر، وعزب السنارة، والبصراط.

- مركز ميت سلسيل: الاتحاد، والبجلات، وكفر علام، والجوابر.

- مركز بلقاس: قرية أشمون الجديدة.

- مركز دكرنس: ميت طريف

- مركز شربين: قرية الوكالة

- مركز الساتموني: قرية الجبل

قطع الكهرباء من الساعة 3 إلى 4

- بعض مناطق مركز الساتموني

- بعض مناطق مركز نبروة

- بعض مناطق مركز طلخا

- بعض مناطق مركز تمي الأمديد

- في محافظة الغربية

- في محافظة البحيرة

- مركز رشيد، وحوش عيسى دمنهور، وكفر الدوار، من الساعة 12 ظهرا حتى 1 مساء.

- المحمودية، ومدينة النوبارية، ورشيد، وكوم حمادة، ومركز بدر، من 3 مساء حتى 4 مساء.

- الدلنجات، وكوم حمادة، من 9 مساء حتى 10 مساء.

- حوش عيسى، وأبو حمص، من 5 مساء حتى 6 مساء.

- شبراخيت، ووادي النطرون، من 7 مساء حتى 8 مساء.

- إيتاي البارود، وأبو المطامير، وقرى كفر الدوار، وإدكو، من الساعة 1 مساء حتى 2 مساء.

- محافظة مطروح

- من الساعة 11 حتى الساعة 12 مناطق وأحياء سوق ليبيا والعتاب والسنوسية، والغربية، ومناطق الأبيض وسنترال عجيبة وطريق القصر، غرب مرسى مطروح، ومناطق علم الروم وابني بيتك ووسط المدينة، والشركة السعودية والحاج علي والتعيينات ومبارك وتطوير القصر والجمارك، والمحكمة وحسن علام والافراد والسنترال، وحي الزيتون وكليوباترا.

- الفترة المسائية من الساعة 1 حتى الساعة 2 في بعض المناطق في علم الروم والغازية والأبيض، وقبودان والمحكمة والرومي