رئيس «مياه القاهرة»: انتهينا من تجديد بعض الخطوط الكبيرة والمتوسطة

أكد المهندس مصطفي الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لعدد من الخطوط الكبيرة والمتوسطة على مستوي محافظة القاهرة بتكلفة 250 مليون جنيه بعد أن انتهى عمرها الافتراضي.

الخط يخدم مليون و500 ألف نسمة في عدة مناطق

وتعرضت خطوط المياه للكسر أكثر من مرة وبعضها بالمناطق الحيوية ولها تأثير كبير على عدد من المناطق شملت الأعمال خط 1500 مم والذي يخدم العديد من مناطق السلام والمرج وعين شمس ومصر الجديدة والمطرية ومدينة نصر وبعض المناطق الأخرى وخط 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوي وتم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بالخط بالمناطق التي حصلت الشركة على تصاريها بها للحفر ويخدم الخط اكثر من مليون و500 الف نسمة بمناطق مساكن شيراتون والملتقى العربي وبعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وبعض المناطق الأخرى، والذي تم انشاؤه منذ اكثر من 45 عاما وتعرض للكسر اكثر من مرة نظرا لتهالكه وكان له تأثير كبير على حركة المرور والمناطق التي يخدمها.

إجراء العمرات السنوية وصيانة أجهزة القياس

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء القطاعات والادارات المختلفة لبحث تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة الخطوط والروافع والمحطات وإجراء العمرات السنوية وصيانة أجهزة القياس خلال الفترة الشتوية وانخفاض الاستهلاك.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة كاملة لمراجعة الشبكات والخطوط والانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد خلال فصل الشتاء ووضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال وإدخالها الخدمة قبل الانتهاء من فصل الشتاء والاعتماد الكامل على التحول الرقمي في قياس منسوب المياه من النيل أمام المحطات.