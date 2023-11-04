حملات لإزالة الإشغالات والتعديات في حي المنتزه بالإسكندرية

قال اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إن الطريق والأرصفة حق للمواطن ولن نسمح بأي تعديات على الأرصفة، أو في نهر الطريق للحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على حق المواطن فى طريق آمن، لذلك تستمر حملات الحي لإزالة أي إشغالات أو تعديات علي الطريق العام بشكل يومي وصباحا ومساءا.

إزالة كافة الإشغالات

وأضاف «سحلول»، إن الحي يتولى إزالة كافة فروشات الأرصفة والتعديات على حرم الطريق العام والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وإشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد، ومعاوني الإشغال حملات صباحية استهدفت شارع مسجد السلام، وميدان سيدي بشر ترام، وطريق الكورنيش وشارع الطفولة السعيدة ، وخليل حمادة، وشارع مسجد السلام.

استمرار الحملات

وأوضح اللواء سحلول إن الحملات الصباحية أسفرت عن التحفظ على نحو 110 حالات إشغال متنوعة، وخلال الحملات المسائية استهدفت شارع 45 قبلي، والقاهرة، ووادي الملوك، وإسكندر إبراهيم، تم التحفظ علي نحو 90حاله إشغال متنوعة وغلق 6 منشٱت تجارية لمخالفتهم قرارات الغلق وتستمر الجهود لإعاده الانضباط بنطاق الحي.