أهرامات مصرية في السعودية وأبو الهول يتصدر المشهد.. ما القصة؟

لا تزال طريقة تشييد الأهرامات سرا جرى دفنه مع بناة الحضارة المصرية الفرعونية، التي تجاوزت الـ 7000 سنة، ورغم ذلك ما زال العلم والعلماء عاجزين أمام هذه المعجزة، وتلك المقابر التي لا زالت تحوي الكثير من الأسرار، التي جعلتها مقصدا للسياح والعرب.

وخلال الساعات الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بصور للأهرامات يتقدمها تمثال أبو الهول، من داخل المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار حالة واسعة من التساؤلات حول حقيقة وجود مجسمات شبيهة بالأهرامات المصرية داخل السعودية.

ما قصة أهرامات السعودية التي اجتاحت فيسبوك؟

بالبحث عن الصورة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنها حقيقية، وتوثق «منطقة مصر» التي تعد إحدى المناطق الجديدة في «بوليفارد وورلد» والتي افتُتحت ضمن موسم الرياض، وتضم تمثال أبو الهول ونماذج مجسمة من المتاحف الأثرية المصرية، لتعكس جانبًا من الحضارة المصرية العريقة.

بوليفارد وولد

واحدة من الأماكن المميزة التي تم تطوير مساحتها هذا العام بأكثر من 40%، وأُضيفت لها وجهات جديدة، بجانب وجهاتها الأساسية، لتكون كل نافذة وجهة على ثقافة بلد وحضارتها، من خلال تجسيدها بعدة مجسمات.

وانطلقت النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023، بالفعل منذ أيام في السعودية، بالرياض، وسط حضور كبير، ومشاركة من نجوم الفن والرياضة العرب والأجانب.