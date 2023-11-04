مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يشن حرب إبادة ضد شعبنا.. والعالم يتفرج

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن الاحتلال يعمل وفق خطة معلنة تهدف لإنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، مشددا على تواصل المساعي الإسرائيلية الهادفة لتهجير سكان غزة قسريا إلى جنوب القطاع.

الولايات المتحدة تساعد في عمليات التهجير القسري

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل ترتكب الجرائم في غزة والعالم يقف موقف المتفرج، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد عمليا في عمليات التهجير القسري بقطاع غزة.

إسرائيل لن تنجح في تنفيذ مخططاتها

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين والعدوان يستهدف المساكن والمستشفيات والمساجد وكل المواقع بقطاع غزة، وإسرائيل لن تنجح في تنفيذ مخططاتها والشعب الفلسطيني باق في أرضه ولن يتزحزح عنها.