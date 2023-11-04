تحرير 10 محاضر في حملات تموينية مكبرة على الأسواق بالدقهلية

شنّت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، حملة مكبرة ورقابية على المحال والمطاعم والأسواق بنطاق رئاسة المركز للتصدي لمحاولات بعض التجار في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية بالسنبلاوين

ووجّه أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، بالمتابعة الدورية لحركة الأسواق وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغالاة في أسعار السلع والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية المعنية وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق وزيادة حملات التوعية وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر، وضبط 30 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة الحكومية، كما جرى إعدام مضبوطات تقدر بـ370 كيلو مواد غذائية متنوعة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

تكثيف حملات التفتيش على المحال التجارية

وشدد أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بتكثيف حملات التفتيش على المحال التجارية والأسواق لمتابعة المعروض من السلع الغذائية للمواطنين وحملاتنا مستمره للقضاء على معدومي الضمير وردع من تسول له نفسه التلاعب بحياة وارواح المواطنين، وذلك طبقاً للقانون.