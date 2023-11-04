قصفها الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ.. مشاهد مفزعة من مدرسة الفاخورة (فيديو)

مشاهد صعبة ولحظات مأساوية تعرض لها النازحين إلى مدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة بعدما تم قصفها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قصف مدرسة الفاخورة

دمار كامل شهدته مدرسة الفاخورة، الخبز تناثر على الأرض الملطخة بدماء الأطفال والنساء، اختلط الطعام بأشلاء الصغار والعجائز إثر تعرض المدرسة لهجوم آلة الحرب الإسرائيلية.

توجه النازحين إلى المدارس والمستشفيات للاختباء من قصف قوات الاحتلال، ظنوا أن تلك الأماكن قد تكون أكثر أمانا، وأن الاحتلال الإسرائيلي لن يقصف هذه الأماكن، باعتبار ذلك خرقا للقانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان، ولكن صواريخ الاحتلال كانت لهم بالمرصاد.

كانت أرضية المدرسة ملطخة بدماء النازحين التي اختلطت بالخبز، في جريمة جديدة ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، علامات الحزن والحسرة سيطرت على الجميع، ينظرون إلى ما يحدث وكأنه كابوس يتمنون الإفاقة منه.

وفي مقطع فيديو وثقه «تلفزيون فلسطين» عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر شاب فلسطيني يصرخ: «فين الناس.. يالعالم الحقونا ما ضل في مكان أمن نروح نقعد فيه، هنروح فين».

استشهاد العديد من النازحين

استشهد العديد من النازحين الفلسطنيين بعد تعرض مدرسة الفاخورة للقصف التي لجأوا للاحتماء بها باعتبار أنها تحظى بحصانة دولية أمام الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تعترف بالأعراف والقوانين الدولية وفقا لما ذكرته وكالة وفا الفلسطينية.

جرائم قوات الاحتلال

جرائم عدة ارتكبها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، كانت بدايتها من مجزة مستشفى المعمداني، كنيسة الروم الأثورذكس، مرورا بمخيم جنين، ومخيم جباليا وغيرها من الأماكن التي تحولت إلى أطلال، ونتج عنها سقوط أكثرمن 9 آلاف شهيد أغلبهم من الأطفال.