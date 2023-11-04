مؤسسات ومبادرات شعبية تمد يد المساعدة للطلاب الفلسطينيين: «الدم واحد»

أطلق عدد من مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر العديد من المبادرات الإنسانية لدعم الطلاب الفلسطينيين الدارسين فى الجامعات، لتخفيف الآلام والضغوط النفسية والمعنوية والمادية عنهم، فضلاً عن وجود مبادرات شعبية عامة أخرى، لدعم الشعب الفلسطينى، خصص بعضها جوانب لمساندة هؤلاء الطلاب.

«صُناع الخير» تتكفل بالمصروفات الدراسية لـ500 طالب

وقال عصام عبدالرحمن، مدير المركز الإعلامى لمؤسسة صُناع الخير، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن المؤسسة ستتكفل بالمصروفات الدراسية للطلاب الفلسطينيين فى الجامعات التكنولوجية لمدة 4 سنوات، لتخفيف وطأة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التى يعيشونها.

وأضاف «عبدالرحمن»، لـ«الوطن»، أنه بمجرد اندلاع العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، قررت المؤسسة التوسع فى مبادرتها «تكافؤ»، لتشمل كل الطلاب الفلسطينيين بالجامعات التكنولوجية المصرية، بهدف مساندة النابغين منهم بتسديد مصروفاتهم الدراسية من خلال المنح، واستثناء الطلاب من أى شروط أخرى تعيق استمرار دراستهم، وفق بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة والجامعات المصرية التكنولوجية.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صُناع الخير، أنه سيتم تسديد المصروفات الدراسية عن أكثر من 500 طالب فلسطينى فى 12 جامعة، موضحاً أن القرار جاء تماشياً مع سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤية التحالف الوطنى بدعم أشقائنا فى غزة.

وفى السياق نفسه، أطلق مواطنون مبادرات شعبية على وسائل التواصل الاجتماعى، لدعم الطلاب الفلسطينيين. وكتب أشرف غازى، أحد أبناء محافظة كفر الشيخ، على حسابه الشخصى: «لو حد يعرف طلاب فلسطينيين فى مصر وانقطع التواصل مع أهلهم ومش معاهم فلوس يصرفوا يا ريت يتواصلوا معانا، كان الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه».

وقال «غازى» إن بعض الطلاب الفلسطينيين تواصلوا معه وجرى مساعدتهم مادياً نظراً لظروفهم الصعبة التى يعانون منها: «كان هدفى مساعدة الناس وبشكل سرى، وفيه طلاب تواصلوا معايا ودعمتهم مادياً وقلت لو حد محتاج أى حاجة يكلمنى على طول، ده انطلاقاً من مسئوليتنا تجاه الأشقاء فى فلسطين، لأن الدم واحد والمصاب واحد، فلازم كلنا نقف جنبهم خاصة بعد انقطاع الدعم المادى عنهم عقب توقف الحوالات».

وأطلقت سلمى عبدالله، إحدى سيدات محافظة الشرقية، مبادرة لدعم الطلاب الفلسطينيين بالمواد الغذائية التى يحتاجون إليها، انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية وفق حديثها لـ«الوطن»: «أنا طلبت من بعض الدارسين فى جامعة الزقازيق يقولولى على أماكن سكن الطلاب الفلسطينيين، وقدرت أوصّل لبعضهم مواد غذائية وذلك تخفيفاً عنهم، وطول عمر مصر بترعى اللى قاعدين على أرضها، فلو كل واحد فينا وفر زجاجة زيت مع كيلو سكر مع كيلو لحوم أو فرخة وبعض المواد الغذائية الأخرى وعرف الطلاب فى دايرته ودعمهم مش هيخسر حاجة، بالعكس دى بتزود أواصر المحبة لأننا شعب واحد».

أطباء بالدقهلية يرعون الطلاب صحيا

وأكدت الدكتورة إيمان حسن، طبيبة مقيمة فى محافظة الدقهلية، رعاية الطلاب الفلسطينيين المقيمين فى المنصورة طبياً، بمساعدة زملائها الأطباء فى مختلف التخصصات.

«إيمان»: أقل حاجة نقدمها ليهم هي الدعم «كل واحد في تخصصه»

وهى المبادرة التى لاقت قبولاً واسعاً لدى الطلاب: «أنا قلت أقل حاجة نقدمها ليهم هى الدعم كل واحد فى تخصصه، وباعتبارى طبيبة هنكشف عليهم ونقدم العلاج مجاناً لهؤلاء الطلاب فى كل التخصصات الطبية بالتعاون مع زملائى، فضلاً عن الاتفاق مع بعض الصيدليات لصرف الأدوية».

«رنا» تطلق حملة بالإسكندرية لرعايتهم

بينما أطلقت رنا محسن، من الإسكندرية، حملة لرعاية الطلاب الفلسطينيين بالمحافظة، حيث يتم المساهمة فى تسديد المصروفات الدراسية لهم، فضلاً عن التكفل بإرسال مبالغ مالية شهرية فى ظرف مُغلق لهم لمساعدتهم والتخفيف من معاناتهم: «بنعمل اللى علينا وده واجبنا، التكافل والتراحم مش مقتصر على دعمنا لبعض كمصريين، لازم يشمل كل العرب وفى القلب منهم فلسطين، خاصة الطلاب المغتربين اللى عايشين وحدهم وانقطعت بهم سبل الحياة، مش هيبقى هناك حرب وهنا عدم مساندة، مصر كبيرة وبتدعم ولادها بكل الطرق، والدولة عاملة مجهود كبير فى دعم الفلسطينيين من خلال قوافل الإغاثة، وإحنا كمواطنين علينا دور كبير فى دعم الطلاب».

«طب عين شمس» توفر لهم جلسات دعما نفسيا

وانطلقت مبادرة من كلية طب جامعة عين شمس لدعم الطلاب الفلسطينيين نفسياً، حيث تم تقديم عدد من جلسات الدعم النفسى الفردية وعقد حلقات دعم نفسى؛ بهدف توفير الخدمة لأكثر عدد من المستفيدين، وقدم الدعم النفسى عدد من الأطباء النفسيين والإخصائيين المتطوعين، وذلك بشكل أسبوعى لمدة 4 أشهر وبهدف التخفيف عن الطلاب.

«مصر للتنمية» توفر الكشف الطبي «أون لاين»

وقال الدكتور جمال شعبان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن المؤسسة مستمرة فى تقديم الدعم النفسى، فضلاً عن التوسع على مستوى جامعات مصر الحكومية والخاصة لدعم كل أشقائنا فى ظل هذه الظروف العصيبة التى يمرون بها، كما سيجرى توفير كشف مجانى «أون لاين» لأى طالبة فلسطينية تعانى شكوى خاصة بصحتها الإنجابية، بالإضافة إلى توفير دعم نفسى «أون لاين» للفلسطينيات.