إصابة طالب وسيدة في تصادم بالمنيرة الغربية

أصيب عامل وسيدة في حادث تصادم بالمنيرة الغربية، تم نقلهما إلى المستشفى لتلاقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بدائرة القسم، على الفور أمر العقيد محمدربيع مفتش المباحث المقدم مصطفى الدكر رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها عامل عمره 30 سنة اصطدم بطالب وسيدة أثناء عبورهما نهر الطريق مما تسبب فى إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.