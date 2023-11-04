جامعات قررت إعفاء الفلسطينيين من رسوم شهادات القيد.. وتأجيل امتحانات بعض الكليات

أعلنت عدة جامعات دعمها للطلاب الفلسطينيين الوافدين إليها والدارسين بها بطرق مختلفة، من خلال الإعفاء من رسوم شهادات القيد وتأجيل الامتحانات فى بعض الكليات، نظراً لما يمرون به من ظروف قاسية بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة التى اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضى.

وأكد اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية دعم الطلاب الفلسطينيين من خلال رفع مشكلاتهم لإدارة الجامعة، والعمل على حلها فى العام الجامعى الحالى، حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للطلاب غير القادرين لاستكمال دراستهم.

وأعلن الدكتور أحمد العنانى، عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، عن تأجيل امتحانات طلاب الفرقتين الخامسة والسادسة بالكلية، نظراً للظروف التى يمرون بها، مؤكداً لـ«الوطن»، أن قرار التأجيل لأكثر من 130 طالباً يتماشى مع سياسة الدولة الداعمة للطلاب الوافدين وبخاصة الفلسطينيون الذين يواجهون ظروفاً قاسية.

وأضاف «العنانى» أن قرار التأجيل يأتى تضامناً مع شعب فلسطين الذى يعيش ظروفاً قهرية بعد الهجمات الصاروخية التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، مشيراً إلى أن مصر رائدة وسبّاقة فى إكرام ضيوفها، وهو نهج الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يؤكد أن الطلاب الوافدين لهم نفس حقوق زملائهم المصريين: «هذا نهج الدولة، والقرار صدر لحفظ حق الطلاب وحتى لا يضيع عليهم جهد 5 أو 6 سنين». وأوضح «العنانى» أنه قرر إعفاء الطلاب من رسوم شهادات القيد دعماً لهم مع تأجيل دفع المصروفات الدراسية: «لدينا 70 طالباً فى الفرقة الخامسة و60 فى السادسة، ومن الصعب ضياع جهد سنوات من عمرهم ستؤثر كثيراً فى مستقبلهم المهنى».

«المنوفية»: نشملهم بالرعاية الاجتماعية والعلمية

وأعلن الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عن تقديم كل أشكال الدعم التعليمى والبحثى والرعاية الاجتماعية لطلاب فلسطين، موجهاً باتخاذ جميع التيسيرات المطلوبة لهم وتأجيل الامتحانات تزامناً مع الأحداث العصيبة التى تمر بها بلادهم.

وأكد الدكتور شريف صالح، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن نحو 6 آلاف طالب فلسطينى يدرسون بالجامعات المصرية، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لرؤساء الجامعات بتذليل العقبات أمام الطلاب وعقد لجان للتنسيق لدعمهم.

«التعليم العالى»: تخفيض مصروفات الوافدين 20% والعلاج مجاناً.. وحملات تبرع بالدم للأشقاء

وكشف مصدر بوزارة التعليم العالى، فضّل عدم ذكر اسمه، عن تقديم الدعم اللازم لشرائح من الطلاب الفلسطينيين الوافدين إلى الجامعات المصرية، بتخفيض المصروفات الدراسية بنسبة تصل إلى 20%، بالإضافة إلى المساهمة فى علاجهم بمستشفيات الطلاب بالمجان كأشقائهم المصريين.

وقالت الدكتورة إيناس الجندى، عميد كلية طب أسنان كفر الشيخ، إنه يتم دعم الطلاب الفلسطينيين بكل ما يحتاجونه تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها التقت بهم منذ أيام لبحث احتياجاتهم، مقررة رفع مطالبهم لإدارة الجامعة لبحثها ودعمهم.

وأكد الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تدعم كل أبنائها، خاصة الوافدين، ونقدم الدعم بكل أنواعه لأبنائنا الفلسطينيين نظراً للظروف الصعبة التى يمر بها شعبهم، ودعم الجامعات المصرية وطلابها لم يتوقف عند تقديم المساعدات المالية للطلاب الفلسطينيين، أو تأجيل امتحاناتهم، بل سبق ذلك حملات عديدة للتبرع بالدم، توافد فيها الطلاب، وأعضاء هيئة تدريس، والعاملون، من مختلف الجامعات والكليات المصرية والحكومية والأهلية والخاصة، منها «القاهرة ومصر للعلوم والتكنولوجيا، وحلوان، والمنيا، وأسوان، والمنصورة، وكفر الشيخ، والزقازيق، وسوهاج» وغيرها، للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، وللتأكيد على مدى دعم المصريين لأبناء الشعب الفلسطينى والوقوف بجانبهم فى محنتهم إثر الأحداث الأخيرة التى أسفرت عن استشهاد الآلاف منهم.

وخلال هذه الحملات أعرب الطلاب عن سعادتهم للمشاركة فى التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى، باعتبار أن مشاركتهم بمثابة واجب إنسانى عليهم تجاه المصابين، وذلك من أجل إنقاذ حياتهم ومساعدة الضحايا وأسرهم، مضيفاً أن الحملة تقام بمشاركة «طلاب من أجل مصر» بالجامعة.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد أكد فى وقت سابق، حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات والمشكلات التى تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، البالغ عددهم ما يقرب من 6000 طالب.