إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مركز شرطة طما بإزالة 6 حالات تعدي على مساحة 6 قراريط على أراضي زراعية بنطاق مركز ومدينة طما وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتكثيف الحملات لمنع وإزالة التعديات عليها، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبناء على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

حملة إزالة بناء مخالف بسوهاج

قالت هويدة الشافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن وحدة طما شكلت حملة برئاسة المدير العام قامت اليوم، شارك بها جمال شومان نائب رئيس مركز ومدينة طما و رؤساء المجالس القروية وقوة من مركز شرطة طما، ومسؤولي الإدارة الزراعية بطما، وقد استهدفت الحملة قرى العتامنة وقريه الرياينة.

إزالة 6 حالات مخالفات بناء بطما

وأشارت «الشافعي»، إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 6 قراريط، وقد شددت على تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة بجميع مدنية طما لرصد حالات التعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، مؤكدة أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.