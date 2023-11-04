اللجنة الطبية لمجلس الوزراء.. «صوتك واصل» (ملف خاص)

فور تلقى وحدة الرصد باللجنة الطبية العليا التابعة لمجلس الوزراء استغاثة طبية من المواطنين، تبدأ خلية نحل تعمل داخل المجلس للاستجابة لتلك الشكوى، والتعامل معها بشكل عاجل، حيث تواصل اللجنة جهودها مع فريق التدخّل السريع ليلتقط منها الخيط فريق المتابعة والتطوير لإنقاذ أى مستغيث، تلبّى النداء فور سماعه، ليعلو «شعار الإنسانية» وتحقيق الحياة الكريمة للجميع.

«اللجنة الطبية العليا والاستغاثات» التابعة لمجلس الوزراء تُعد الذراع الطبية لمجلس الوزراء، يقودها د. حسام المصرى المستشار الطبى لرئيس الوزراء، الذى يرفع شعار «صوتك مسموع فور النداء»، حيث يشرف على عمل اللجنة برعاية من د. مصطفى مدبولى، رئيس المجلس. ملفات كثيرة تعمل عليها اللجنة الطبية العليا، بدءاً من الأمراض المستعصية، وملف الأدوية، ورصد الاستغاثات الطبية على كل وسائل التواصل الاجتماعى، ومختلف الجهات، ولم تكتفِ بذلك، بل تذهب بقوافلها الطبية لتجوب البلاد شرقاً وغرباً، لتقديم الخدمات العلاجية للفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

«الوطن» داخل أروقة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات لمتابعة دورية العمل داخل اللجنة وحرصها على الوجود مع المواطنين تحت شعار «صوتك مسموع»، فمنذ يناير وحتى سبتمبر 2023، استجابت اللجنة لـ7815 حالة و1796 قرار علاج على نفقة الدولة، وإصدار 259 قراراً خاصاً بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، وتوفير الأدوية بإجمالى 1395 استغاثة تم رصدها، وإجراء الكشف على 70511 حالة بالقوافل الطبية فى المحافظات مثل المنيا والبحيرة.