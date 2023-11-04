استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بحسب وفا.

وأكدت الوكالة أن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

كما انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون فلسطينيون، جثامين 5 شهداء، وعدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو حصيرة غرب غزة، الذي قصفته طائرات الاحتلال في وقت سابق، في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثامين، وجرحى ما زالوا عالقين.