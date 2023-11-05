خلف ستار القرارات.. من يقدم المشورة لبايدن عندما يتعلق الأمر بغزة؟

تشهد الأحداث الجارية في فلسطين منذ يوم 7 أكتوبر الجاري، أحداثا ملتهبة، تؤثر بشكل مباشر على العديد من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديات كبرى، ويتلقى إحاطات مرة واحدة على الأقل يوميا، بجانب مكالمات عدة من الجانب الإسرائيلي، إذ يتواصل معه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات في الأسبوع، وفقا لموقع «أكسيوس» الأمريكي.

«دائرة ضيقة» من المسؤولين والمساعدين تقدم المشورة للرئيس الأمريكي

وكشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن في وسط كل هذه الأحداث هناك «دائرة ضيقة» تقدم المشورة لبايدين من المسؤولين والمساعدين، بل وتكون حاضرة عند اتخاذ القرارات المهمة بشأن الأحداث الجارية.

قائمة مستشاري بايدن خلال الأزمة في غزة

وتضم هذه القائمة، وفق «أكسيوس»:

أنتوني بلينكن، وزير الخارجية.

لويد أوستن، وزير الدفاع.

جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي.

جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي.

وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية.

أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية.

دافيد ساترفيلد، المبعوث الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط.

بريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط.

كامالا هاريس، نائبة الرئيس.

فيل غوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس.

روجر كارستينز، المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن.

الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية.